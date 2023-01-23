Медведев выступил за устранение политических сил с антигосударственной повесткой

Политические силы с антигосударственной позицией должны быть устранены. Такое мнение выразил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Политик выступил на заседании бюро Высшего совета «Единой России». По его словам, существуют политические силы, которые придерживаются антигосударственной повестки. Медведев уверен, что соответствующие формирования должны быть устранены из политического ландшафта.
Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал накачивание Украины оружием со стороны США. По его словам, это может привести к появлению нового антиамериканского альянса.