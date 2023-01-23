«Мятежную Луну» Зака Снайдера разделят на два фильма

«Мятежная Луна» расскажет о проживающей на окраине галактики мирной колонии, которая окажется под угрозой из-за тирана Балисариуса, сообщает газета «Культура». Жительница колонии в исполнении Софии Бутеллы отправляется на другие планеты, чтобы отыскать союзников и получить помощь в борьбе с врагом.