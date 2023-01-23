«Мятежную Луну» Зака Снайдера разделят на два фильма

Фильм Зака Снайдера «Мятежная Луна» разделят на две части. Эту информацию подтвердил исполнительный директор стримингового сервиса Netflix Ори Мармур.
По словам представителя платформы, режиссер пришел к ним преисполненный страстью, поскольку думал об этом проекте десятилетия. Мармур рассказал, что Снайдер хотел раздвинуть границы с «Мятежной Луной».
«Когда мы увидели, насколько огромен мир, который он создал, мы подумали, что лучше разделить историю на две части, а не как один фильм», — приводит слова исполнительного директора Netflix издание Variety.
Мармур добавил, что история кинокартины может расти и дальше. Снайдер видит проект как что-то вроде «Звездных войн», резюмировал представитель стриминга.
«Мятежная Луна» расскажет о проживающей на окраине галактики мирной колонии, которая окажется под угрозой из-за тирана Балисариуса, сообщает газета «Культура». Жительница колонии в исполнении Софии Бутеллы отправляется на другие планеты, чтобы отыскать союзников и получить помощь в борьбе с врагом.