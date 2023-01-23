Сломавшая позвоночник на батутах девочка из Петербурга проведет три месяца на «вытяжке»

Шестилетняя девочка из Петербурга, которая сломала позвоночник при прыжках на батутах, чувствует руки и ноги и может ими шевелить. Это означает, что у малышки нет защемления нервов. Тем не менее ей придется провести три месяца на специальной «вытяжке», сообщает источник ФАН в Детской городской больнице.