Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сломавшая позвоночник на батутах девочка из Петербурга проведет три месяца на «вытяжке»

Происшествия
Сломавшая позвоночник на батутах девочка из Петербурга проведет три месяца на «вытяжке»

Шестилетняя девочка из Петербурга, которая сломала позвоночник при прыжках на батутах, чувствует руки и ноги и может ими шевелить. Это означает, что у малышки нет защемления нервов. Тем не менее ей придется провести три месяца на специальной «вытяжке», сообщает источник ФАН в Детской городской больнице.

Напомним, что инцидент произошел в батутном парке на Выборгской набережной. После падения врачи диагностировали у юной пациентки закрытый компрессионный перелом дух позвонков.

В настоящий момент девочка находится в больнице. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.
петербург "вытяжка" девочка перелом позвоночник батуты
Военкоры ФАН
Лучшие в аду