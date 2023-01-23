Торговый оборот между Московской областью и Белоруссией вырос более чем на четверть

Власти Подмосковья в 2022 году сделали акцент на укреплении международных партнерских связей. Например, внешнеторговый оборот между регионом и Белоруссией вырос на 26%.
При этом экспорт увеличился на 49%, а импорт — на 16%, передает «Агентство Бизнес Новостей».
Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, среди продукции региона, идущей на экспорт, основные позиции занимают мясные продукты, плодоовощные консервы и напитки. В свою очередь Подмосковье импортирует в основном рыбу и морепродукты, мясо и молочную продукцию.
По сообщению премьер-министра Белоруссии Петра Пархомчика, республика в 2022 году значительно нарастила объем поставок различной продукции в Россию.