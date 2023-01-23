Торговый оборот между Московской областью и Белоруссией вырос более чем на четверть

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, среди продукции региона, идущей на экспорт, основные позиции занимают мясные продукты, плодоовощные консервы и напитки. В свою очередь Подмосковье импортирует в основном рыбу и морепродукты, мясо и молочную продукцию.