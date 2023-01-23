Bloomberg: Германия не сможет заместить трубопроводный газ из России раньше 2026 года

Германия сможет заместить трубопроводный газ из России только к 2026 году. К такому выводу пришли в Министерстве по делам экономики и защиты климата ФРГ, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документ ведомства.
Это связано с тем, что бундестагу потребуется время на то, чтобы создать условия, необходимые для закупки 56 млрд куб. м газа, которые страна импортировала из РФ в 2021 году, уточняет издание.
Планируется поставить в Германию голубого топлива объемом 76,5 млрд кубометров к 2030 году. Однако, в ближайшие три-четыре года будет недостаточно мировых мощностей по производству СПГ для удовлетворения растущего спроса, цитирует ТАСС слова депутата Левой партии Кристиана Лея.
Таким образом, заключил политик, ФРГ продолжит закупать газ по баснословным ценам, а менее богатые страны «останутся с пустыми руками».