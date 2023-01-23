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Сотрудники одесского военкомата прячутся в машинах скорой помощи для поимки призывников

Общество
Сотрудники одесского военкомата прячутся в машинах скорой помощи для поимки призывников

Служащие военкоматов в Одессе начали использовать машины скорой помощи для поимки призывников на улицах.

Жители украинского города заметили, как военные поймали молодого человека и погрузили в карету. Местные жители уверены, что в дальнейшем сотрудники военкомата отправляют подходящих под призыв мужчин в центры спецподдержки.

«По сообщениям местных жителей, такая "скорая" забирает подходящих под призыв мужчин на улицах и везет в центр коплектования и спецподдержки», — сообщили украинские СМИ.

Применяемые сотрудниками военкомата меры привели к тому, что мужское население Одессы боится выходить на улицу. Мужчины вынуждены надевать платья и парики, чтобы скрыться во время похода в магазин и не получить повестку.
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