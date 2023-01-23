Басилашвили назвал ерундой слухи, что он не выйдет на сцену из-за проблем со здоровьем

Актер Олег Басилашвили прокомментировал слухи об ухудшении его здоровья. Артист опроверг новости, что он не выйдет на сцену из-за плохого самочувствия.
СМИ писали, что у звезды «Осеннего марафона» якобы возникли проблемы со здоровьем, поэтому он не сможет играть спектакли в ближайшее время. Басилавшили назвал подобные новостью «дребеденью».
«Не стоит верить, и вам советую не читать. Все это ерунда», — заявил он в беседе с «Абзацем».
Актер заверил, что играет спектакль 24 января. По словам 88-летнего артиста, с его здоровьем все в порядке.
Басилашвили будет играть на сцене Большого драматического театра в Петербурге. Актер задействован в постановке «Лето одного года».