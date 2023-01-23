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Тульская область лидирует по количеству мер поддержки семей военнослужащих

Общество
Тульская область лидирует по количеству мер поддержки семей военнослужащих

По мерам поддержки семей мобилизованных жителей Тульская область обошла все остальные российские регионы.

Уточняется, что тульские власти ввели в действие наибольшее количество разнообразных мер поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей и возглавили по этому показателю рейтинг субъектов Российской Федерации, сообщают «Тульские Известия».

Среди наиболее популярных и эффективных инициатив региона упоминаются единовременные выплаты детям, льготное транспортное обслуживание и внедрение спецкарт «Zабота». Одновременно жителям оказываются бесплатные юридические и психологические консультации, а также социально-бытовая помощь.
тульская область СВО поддержка
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