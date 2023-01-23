Тульская область лидирует по количеству мер поддержки семей военнослужащих

По мерам поддержки семей мобилизованных жителей Тульская область обошла все остальные российские регионы.
Уточняется, что тульские власти ввели в действие наибольшее количество разнообразных мер поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей и возглавили по этому показателю рейтинг субъектов Российской Федерации, сообщают «Тульские Известия».
Среди наиболее популярных и эффективных инициатив региона упоминаются единовременные выплаты детям, льготное транспортное обслуживание и внедрение спецкарт «Zабота». Одновременно жителям оказываются бесплатные юридические и психологические консультации, а также социально-бытовая помощь.