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Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара и юаня на 24 января

Экономика
Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара и юаня на 24 января

Центробанк России обновил официальные курсы иностранных валют на вторник, 24 января. Об этом свидетельствуют данные на сайте финансового регулятора.

Курс американского доллара по отношению к рублю, установленный ЦБ РФ, снизился на 3,68 копейки и составит 68,62 рубля. Китайский юань тоже подешевел. Его официальный курс регулятор установил на отметке 10,11 рубля, что на 38,73 копейки ниже прошлого показателя.

В свою очередь единая валюта Европы поднялась на 38,73 копейки, до 74,73 рубля.

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, согласно результатам закрытия торгов на Московской бирже.
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