Продюсер Рудченко полагает, что Алла Пугачева больше не вернется в Россию

Продюсер полагает, что Пугачева не собирается возвращаться в Россию. Рудченко думает, что своими поступками и высказываниями певица сожгла все мосты между собой и своей страной и останется жить в Израиле. К тому же стало известно, что Пугачева подыскивает в Израиле новый дом и вместе с детьми учит иврит.