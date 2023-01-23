Продюсер Рудченко полагает, что Алла Пугачева больше не вернется в Россию

Чуть менее года назад звезда российской эстрады Алла Пугачева покинула родину и уехала в Израиль. Уже находясь там, Примадонна обозвала своих соотечественников «холопами» и «рабами», а также не скрывала свою критическую позицию по отношению к спецоперации.
По понятным причинам подобные высказывания знаменитой артистки не могли остаться незамеченными. Известный в стране продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что после таких слов Пугачевой большинство поклонников звезды, которые когда-то несли ей свои деньги, чтобы послушать песни кумира, теперь с ней попрощались, передает сетевое издание «Вечерний курьер».
Продюсер полагает, что Пугачева не собирается возвращаться в Россию. Рудченко думает, что своими поступками и высказываниями певица сожгла все мосты между собой и своей страной и останется жить в Израиле. К тому же стало известно, что Пугачева подыскивает в Израиле новый дом и вместе с детьми учит иврит.