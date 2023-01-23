«Дочь» члена Демпартии арестовали за граффити против полиции

Бостон, 23 января. Полиция Бостона сообщила о задержании «дочери» Кэтрин Кларк, помощника лидера демократов в Палате представителей Конгресса США, по обвинению в вандализме и нападении на офицера.
Как сообщили в полицейском управлении города, Джаред «Райли» Доуэлл — которая характеризует себя как небинарную личность — была арестована в субботу вечером. В ходе патрулирования один из экипажей заметил Доуэлл за нанесением граффити, оскорбляющих сотрудников полиции.
В ходе задержания толпа из примерно 20 членов леворадикальной организации «Антифа» окружила офицеров, выкрикивая угрозы и нецензурную брань. При этом Райли Доуэлл оказала сопротивление и нанесла травмы одному из полицейских.
Кэтрин Кларк признала инцидент, который произошел с ее «дочерью», заявив, что «это очень трудное время в круговороте радости и боли в воспитании детей».
Она выразила уверенность, что действия ее «дочери» получат необходимую правовую оценку.
Ожидается, что Доуэлл будет предъявлено обвинение в нападении с применением опасного оружия, уничтожении или повреждении личного имущества и вандализме.