«Дочь» члена Демпартии арестовали за граффити против полиции

Как сообщили в полицейском управлении города, Джаред «Райли» Доуэлл — которая характеризует себя как небинарную личность — была арестована в субботу вечером. В ходе патрулирования один из экипажей заметил Доуэлл за нанесением граффити, оскорбляющих сотрудников полиции.