23 января — день ручного письма: как пишущий человек может продлить свою молодость

Письменное изложение мыслей также можно использовать в качестве определенного рода медитации. Это некий «ключ» познания самого себя. Если человек расслабится, возьмем лист бумаги и начнет записывать первые пришедшие голову мысли, то через какое-то время прочтя их можно понять, чем он наполнен и какие акценты личности у него стоят. Подсознание выбрасывает какие-то интересные пласты, которые мы не замечаем, но это и есть базис нашей личности. Как правило, человек не отслеживает поток сознания, хотя он не прекращается.