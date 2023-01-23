23 января — день ручного письма: как пишущий человек может продлить свою молодость

23 января во всем мире отмечается День ручного письма (National Handwriting Day). Считается, что записывать свои мысли и цели на листке бумаги полезнее, чем в электронном виде. Однако в современном мире люди крайне редко используют этот метод фиксирования информации, все больше задействуя гаджеты. Психолог Марианна Абравитова рассказала корреспонденту ФАН, как ручное письмо влияет на формирование личности человека и почему не стоит им пренебрегать.
«День ручного письма — очень нужный праздник. Жизнь привела нас к той точке, когда все человечество печатает на клавишах, мало кто пишет ручкой. Может быть дети в школе еще пишут, но тоже постепенно переходят на планшеты и компьютеры. А ведь ручное письмо — это проявление нашей личности. По ручному письму психологи и криминалисты могут определить: пол человека, возраст, профессию, образ и ход мыслей, и многое другое. Ручное письмо, также, как и отпечатки пальцев, уникально. Невозможно найти зеркальное письмо у 2-3 разных человек», — объяснила Марианна Абравитова.
Письмо рукой хорошо развивает наш мозг, а именно, теменной участок, который отвечает за взаимодействие между зрением и двигательной активностью. Когда человек печатает на клавиатуре развития этого участка не происходит.
С помощью письма мы учимся ориентироваться в пространстве. К примеру, если человек хорошо пишет рукой – можно быть уверенным, что и автомобиль он водит тоже виртуозно. Такие интересные взаимозависимости подмечены как психологами, так и учеными.
Ручное письмо способствует длительному запоминанию. Мозг крепко «захватывает» информацию, которую мы пишем на листок, а потом четко ее воспроизводит.
«Человек пишущий легко и четко формулирует свои мысли. Более того, скорость письма примерно показывает скорость мысли. На самом деле можно устраивать определенные тесты на скорость мышления, потому что есть взаимозависимость с письмом. Если вы будете тренироваться быстро записывать свои мысли, то, поверьте мне, таким образом вы разовьете ее скорость», — рассказала психолог.
Письменное изложение мыслей также можно использовать в качестве определенного рода медитации. Это некий «ключ» познания самого себя. Если человек расслабится, возьмем лист бумаги и начнет записывать первые пришедшие голову мысли, то через какое-то время прочтя их можно понять, чем он наполнен и какие акценты личности у него стоят. Подсознание выбрасывает какие-то интересные пласты, которые мы не замечаем, но это и есть базис нашей личности. Как правило, человек не отслеживает поток сознания, хотя он не прекращается.
Во время письма человек сконцентрирован на тексте и не может отвлечься. Тренировка концентрации повышает работоспособность и ее результат. То есть мы можем сконцентрироваться и выдать хороший результат за короткий период времени. Ручное письмо также способно развить креативность и самовыражение, не говоря уже о культурном уровне и грамотном изложении мыслей.
«Человек, который много читает человек и пишет от руки, сохраняет свой мозг в состоянии молодости. Мозг натренирован и, соответственно, молод. Давайте будем сохранять свою молодость, а для этого много читать и писать от руки», – заключила Абравитова.
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