СК начал проверку по факту травмирования рабочего на железной дороге в Томске

На железной дороге в Томске пострадал человек. По данному факту Следственный комитет начал проверку. Ее итогом может стать возбуждение уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Следователи установили, что мужчина получил травму на путях необщего пользования во время, когда там выполнялись маневренные работы. Пострадавшему потребовалась госпитализация.
Ранее в Подмосковье в течение суток были зарегистрированы два случая гибели людей на железной дороге. Оба пешехода попали под проходившие поезда.