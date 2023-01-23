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СК начал проверку по факту травмирования рабочего на железной дороге в Томске

Происшествия
СК начал проверку по факту травмирования рабочего на железной дороге в Томске

На железной дороге в Томске пострадал человек. По данному факту Следственный комитет начал проверку. Ее итогом может стать возбуждение уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Следователи установили, что мужчина получил травму на путях необщего пользования во время, когда там выполнялись маневренные работы. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

Ранее в Подмосковье в течение суток были зарегистрированы два случая гибели людей на железной дороге. Оба пешехода попали под проходившие поезда.
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