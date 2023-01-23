Союз журналистов Черногории посмертно присудил Дугиной награду «За дело жизни»

Союз журналистов Черногории (СЖЧ) принял решение отметить достижения корреспондентки Дарьи Дугиной наградой «За дело жизни» посмертно. С таким заявлением выступили представители организации.
Они передали ТАСС, что торжественная церемония состоялась в Подгорице. Там проходил очередной съезд СЖЧ. Соответствующую награду отдали председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву.
«Мы обязательно передадим эту награду отцу Дарьи Дугиной, известному российскому философу господину Дугину», — заверил он.
Напомним, что Дугина погибла при подрыве автомобиля в Подмосковье. Это произошло в вечернее время 20 августа прошлого года. Согласно официальной информации ФСБ, исполнительницей убийства стала украинка Наталья Вовк.