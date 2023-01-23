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Союз журналистов Черногории посмертно присудил Дугиной награду «За дело жизни»

Политика
Союз журналистов Черногории посмертно присудил Дугиной награду «За дело жизни»

Союз журналистов Черногории (СЖЧ) принял решение отметить достижения корреспондентки Дарьи Дугиной наградой «За дело жизни» посмертно. С таким заявлением выступили представители организации.

Они передали ТАСС, что торжественная церемония состоялась в Подгорице. Там проходил очередной съезд СЖЧ. Соответствующую награду отдали председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву.

«Мы обязательно передадим эту награду отцу Дарьи Дугиной, известному российскому философу господину Дугину», — заверил он.

Напомним, что Дугина погибла при подрыве автомобиля в Подмосковье. Это произошло в вечернее время 20 августа прошлого года. Согласно официальной информации ФСБ, исполнительницей убийства стала украинка Наталья Вовк.
СЖЧ дугина соловьев За дело жизни
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