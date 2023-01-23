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Глава ФЛГР Вяльбе призвала провести отдельную Олимпиаду для небинарных спортсменов

Спорт
Глава ФЛГР Вяльбе призвала провести отдельную Олимпиаду для небинарных спортсменов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выступила против участия небинарных спортсменов в Олимпийских играх.

Небинарные спортсмены должны соревноваться между собой на отдельных Олимпиадах, убеждена Елена Вяльбе. Соответствующее мнение глава ФЛГР озвучила в разговоре с журналистами РИА Новости.

«Я негативно к этому всему отношусь. Мне кажется, для них надо какую-то отдельную Олимпиаду проводить. Нормальные люди не могут это понять», — подчеркнула Вяльбе.

Ранее прославленная фигуристка Ирина Слуцкая призналась, что негативно относится к небинарным спортсменам и считает их психически больными людьми.
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