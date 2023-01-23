Глава ФЛГР Вяльбе призвала провести отдельную Олимпиаду для небинарных спортсменов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выступила против участия небинарных спортсменов в Олимпийских играх.
Небинарные спортсмены должны соревноваться между собой на отдельных Олимпиадах, убеждена Елена Вяльбе. Соответствующее мнение глава ФЛГР озвучила в разговоре с журналистами РИА Новости.
«Я негативно к этому всему отношусь. Мне кажется, для них надо какую-то отдельную Олимпиаду проводить. Нормальные люди не могут это понять», — подчеркнула Вяльбе.
Ранее прославленная фигуристка Ирина Слуцкая призналась, что негативно относится к небинарным спортсменам и считает их психически больными людьми.