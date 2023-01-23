Политолог Соколов назвал будущего победителя в «танковом споре» между Польшей и ФРГ

Польша и Германия находятся в конфликте из-за нерешенного вопроса об отправке немецких танков Leopard 2 на Украину. Политолог Артем Соколов назвал наиболее вероятного победителя.
В Польше в очередной раз сообщили, что могут отправить Украине немецкие танки без резолюции Берлина. В беседе с «ПолитЭкспертом» научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов отметил, что у двух стран уже были конфликты по разным вопросам.
«Вспомним ситуацию с требованием Польши репараций от Германии за разрушения в ходе Второй мировой войны. Здесь пока Берлин не отошел ни на шаг от своей позиции», — напомнил аналитик.
Однако Соколов признал, что завидный напор Варшавы подтачивает «немецкий камень» по чуть-чуть. В довесок, США пытаются поторопить Берлин с решением, передает телеканал «360».