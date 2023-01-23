Политолог Соколов назвал будущего победителя в «танковом споре» между Польшей и ФРГ

В Польше в очередной раз сообщили, что могут отправить Украине немецкие танки без резолюции Берлина. В беседе с «ПолитЭкспертом» научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов отметил, что у двух стран уже были конфликты по разным вопросам.