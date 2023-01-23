Bloomberg: новый пакет санкций ЕС против России коснется производства беспилотников

Евросоюз готовится принимать десятый пакет санкций к годовщине начала специальной военной операции. Новый перечень ограничений должен включать в себя ограничения в отношении российской отрасли производства беспилотников. Также он будет направлен на то, чтобы помешать России получать товары двойного назначения, которые мог бы в дальнейшем использовать ее ВПК.