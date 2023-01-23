Bloomberg: новый пакет санкций ЕС против России коснется производства беспилотников

Евросоюз готовится принимать десятый пакет санкций к годовщине начала специальной военной операции. Новый перечень ограничений должен включать в себя ограничения в отношении российской отрасли производства беспилотников. Также он будет направлен на то, чтобы помешать России получать товары двойного назначения, которые мог бы в дальнейшем использовать ее ВПК.
Новый санкционный пакет может также затронуть Белоруссию как страну, постоянно поддерживающую российский курс. При этом Европа ранее не смогла добиться своих политических целей через экономическое давление на Россию.