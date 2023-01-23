Финский и турецкий политологи разошлись во мнениях, пустит ли Эрдоган Швецию в НАТО

Финский политолог Йохан Бекман считает, что осквернение священных книг мусульман шведами ставит крест на проекте вхождения Швеции и Финляндии в блок НАТО. Однако эксперт в области международных и российско-турецких отношений Керим Хас сомневается, что это может повлиять на решение правительства Турции снять свое вето на расширение НАТО после того, как Запад сделает Турции ряд уступок.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с кабинетом министров позицию шведского правительства, которое допустило скандальные протесты, организованные против Турции в последние дни. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг ранее заявил, что Швеция не получит поддержку в вопросе членства в НАТО, если будет игнорировать провокации террористов и курдских экстремистов.
Политолог, правозащитник, историк, доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман сомневается, что после откровенных провокаций со стороны Швеции, Турция одобрит вхождение этой скандинавской страны в НАТО. Не окажется в альянсе и Финляндия, считает он, потому что ранее финское правительство заявило, что войдет в НАТО только вместе со Швецией. По словам политолога, сейчас даже пронатовские журналисты Финляндии признают, что шансы на вступлении их страны в НАТО близки к нулю, потому что уверены, что Турция не простит религиозных провокаций шведов.
«Турция беспокоится о том, как ведут себя Швеция и Финляндия с курдскими экстремистами. Это абсолютно легитимные интересы безопасности Турции, и сейчас мы понимаем, что Швеция угрожает Турции и готова организовать прямые провокации и угрозы против интересов Турции. Естественно, в таких условиях Турция уже не может одобрить принятие Швеции или Финляндии в НАТО», — заявил Йохан Бекман в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».
По мнению политолога, архитекторы проекта включения стран северной Европы в НАТО планировали усилить резонанс этой провокации против России, объявив о вхождении в блок сразу двух стран. Желая повысить ставки в противостоянии с РФ, они переусердствовали, и в результате могут не получить ни Швецию, ни Финляндию.
«Весь проект по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО — это провокация против России, это такая особая гибридная спецоперация. Архитекторы этой спецоперации хотели изначально, чтобы именно две страны одновременно вошли в блок», — отметил Йохан Бекман.
По словам политолога, Швеция и Финляндия де факто уже давно являются членами НАТО, поскольку уровень сотрудничества свидетельствует о глубокой координации их военных и Альянса. Однако на эти две страны не распространяются гарантии безопасности блока, что ограничивает вовлеченность стран северной Европы в военные авантюры НАТО. Ситуацию эту хотели исправить, но пока не получается, отметил Йохан Бекман.
Внеблоковый статус, по словам политолога, сдерживает масштабы помощи Финляндии киевскому режиму. Если бы Финляндия была членом НАТО, то она отправляла бы на Украину больше оружия, считает он.
«Наше правительство позавчера сообщало, что они отправят самый большой груз помощи Киеву, 12-й по счету. Что в него входит, это секретно. Я, кончено, как финн отношусь к этому скептически, потому что оружие Финляндии — это же наше оружие, для нашей обороны, зачем это отдавать каким- то коррумпированным формированиям?», — возмущается Йохан Бекман.
Эксперт в области международных и российско-турецких отношений Керим Хас со своей стороны считает, что никакие провокации Швеции в адрес Турции не остановят процесс вхождения стран северной Европы в НАТО. По его словам, у Реджепа Эрдогана нет кардинальных разногласий со своими западными партнерами по этому поводу, и руководство Турции просто использует ситуацию для торга, стремясь решить ряд своих проблем.
«Саммит лидеров стран НАТО произойдет в июле этого года, чтобы решить эту проблему еще есть время. Если Эрдоган останется у власти, он, я думаю, на миллион процентов одобрит процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Если он уйдет из власти, тогда этот процесс одобрит новое руководство Турции», — заявил Керим Хас.
Сжигание священных книг для действующего руководства Турции, считает эксперт, не является настолько существенным, чтобы оно заняло принципиальную позицию по какому-то вопросу.
«Эрдоган политический экстремист, он сам использует Коран для политических целей», — отметил Керим Хас.
Правительство Турции, по словам эксперта, сейчас пытается решить две главные проблемы — проблему высокой инфляции и экономического кризис в целом, а также проблему беженцев. Первую проблему помогает решать Россия и арабские страны, которые инвестируют в Турцию большие деньги. Решить вторую проблему без России, по его мнению, тоже невозможно. И именно для улучшения ситуации с беженцами с помощью РФ предпринимаются попытки наладить отношения с Сирией. Реджеп Эрдоган, считает политолог, хочет встретиться с президентом Сирии Башаром аль-Ассадом, чтобы показать избирателям, что только он может решать проблему беженцев в Турции.