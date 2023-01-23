Финский и турецкий политологи разошлись во мнениях, пустит ли Эрдоган Швецию в НАТО

Политолог, правозащитник, историк, доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман сомневается, что после откровенных провокаций со стороны Швеции, Турция одобрит вхождение этой скандинавской страны в НАТО. Не окажется в альянсе и Финляндия, считает он, потому что ранее финское правительство заявило, что войдет в НАТО только вместе со Швецией. По словам политолога, сейчас даже пронатовские журналисты Финляндии признают, что шансы на вступлении их страны в НАТО близки к нулю, потому что уверены, что Турция не простит религиозных провокаций шведов.