Директор муниципального учреждения попал под следствие за ущерб на 35 млн рублей в Киришах

Правоохранители задержали в Киришах директора муниципального автономного учреждения «Спорт и молодость». Он стал подозреваемым в превышении должностных полномочий.
Следователи считают, что преступление было совершено в ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Организация под началом подозреваемого заключила договор с коммерческой фирмой. Компания должна была за 160 миллионов рублей выполнить благоустройство парка. Подрядчик приступил к выполнению обязанностей, но фигурант вскоре распорядился в одностороннем порядке разорвать контракт, не имея законных оснований.
Компания не получила компенсацию за частично выполненную работу и закупленные материалы. Ущерб составил 35 миллионов рублей.