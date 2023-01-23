Директор муниципального учреждения попал под следствие за ущерб на 35 млн рублей в Киришах

Организация под началом подозреваемого заключила договор с коммерческой фирмой. Компания должна была за 160 миллионов рублей выполнить благоустройство парка. Подрядчик приступил к выполнению обязанностей, но фигурант вскоре распорядился в одностороннем порядке разорвать контракт, не имея законных оснований.