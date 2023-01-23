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Директор муниципального учреждения попал под следствие за ущерб на 35 млн рублей в Киришах

Происшествия
Директор муниципального учреждения попал под следствие за ущерб на 35 млн рублей в Киришах

Правоохранители задержали в Киришах директора муниципального автономного учреждения «Спорт и молодость». Он стал подозреваемым в превышении должностных полномочий.

Следователи считают, что преступление было совершено в ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Организация под началом подозреваемого заключила договор с коммерческой фирмой. Компания должна была за 160 миллионов рублей выполнить благоустройство парка. Подрядчик приступил к выполнению обязанностей, но фигурант вскоре распорядился в одностороннем порядке разорвать контракт, не имея законных оснований.

Компания не получила компенсацию за частично выполненную работу и закупленные материалы. Ущерб составил 35 миллионов рублей.
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