Пригожин: ЧВК «Вагнер» – молодая необузданная сила, которой американцы так боятся

Бизнесмен подчеркнул, что бойцы ЧВК «Вагнер» не совершали преступлений, которые им пытаются приписать политики Запада. «Музыканты» занимаются исключительно истреблением врагов мира. В то же время стоит вспомнить, что именно США устраивали войны и революции в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии, Мозамбике, Центральной Африке и так далее.