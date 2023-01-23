Пригожин: ЧВК «Вагнер» – молодая необузданная сила, которой американцы так боятся

ЧВК «Вагнер» является молодой необузданной силой, которую сильно боятся в Соединенных Штатах, заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Телеканал RT обратил внимание на информацию о решении США внести ЧВК «Вагнер» в список транснациональных преступных организаций. Это произошло спустя несколько дней после успеха «музыкантов» в Соледаре.
Пригожин в свою очередь отметил, что ЧВК «Вагнер» является доброй русской силой, которая борется со злом. Но в то же время военная организация является «злом» для врагов Москвы, включая Вашингтон.
«Америка и Россия – заклятые враги, это сложившаяся данность, каких бы взглядов вы не придерживались. Задача американцев – разрушить Россию на мелкие части, а потом взяться за Китай и остальных соперников, после чего остаться самой большой и мощной страной в мире, тот самый разговор про многополярность и однополярность мира. И пока США с данной задачей очень неплохо справляются. Возьмите для примера СССР», — напомнил предприниматель.
Бизнесмен подчеркнул, что бойцы ЧВК «Вагнер» не совершали преступлений, которые им пытаются приписать политики Запада. «Музыканты» занимаются исключительно истреблением врагов мира. В то же время стоит вспомнить, что именно США устраивали войны и революции в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии, Мозамбике, Центральной Африке и так далее.
«В часть из этих стран потом приходила ЧВК "Вагнер" и останавливала войны железной рукой. Поэтому если считать ЧВК "Вагнер" преступной организацией, то США – это мощнейший преступный синдикат, который существует на деньги всего мира. Из чего следует, что рядом с этим преступным синдикатом ЧВК "Вагнер" больше похожа на полицию нравов», — сказал Пригожин.
Он добавил, что большая часть стран пытается не спорить с Вашингтоном. А те режимы, которые дают США отпор, потом объявляются Западом антидемократичными, преступными и террористическими.
«ЧВК "Вагнер" – это не страна и не режим, это молодая необузданная сила, которой американцы так боятся. Они пытались уничтожить эту силу под Дейр-эз-Зором в 2018 году, но она воспрянула духом и смотрит в глаза олицетворению мирового зла без страха», — отметил предприниматель.
В заключении Пригожин напомнил, что ЧВК «Вагнер» не вела себя агрессивно по отношению к американцам. Не единожды сотрудники спецслужб и военных формирований из США попадались к бойцам ЧВК, пытаясь навредить им или совершить покушение.
«Каждый раз мы давали им по жопе и отпускали с миром (видеоматериалы имеются в избытке), перед отправкой домой, "накормив их обедом и ужином"», — резюмировал бизнесмен.
Ранее Пригожин с иронией высказался об отношениях ЧВК «Вагнер» и США. По его словам, взаимодействие между ними напоминает «разборку преступных кланов».