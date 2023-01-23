Ле Пен выступила против поставок странами НАТО тяжелых танков Украине

Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предупредила об огромном риске для дела мира из-за поставок западных танков Украине.
Она сообщила в интервью телеканалу BFMTV, что критично относится к идее предоставить украинским националистам тяжелую бронетехнику стандартов НАТО, в том числе французские танки Leclerc.
«Я считаю, что это может усугубить конфликт... Разве поставками тяжелых вооружений мы не интернационализируем конфликт, что является большой опасностью? Это огромный риск», — заявила политик.
Ле Пен отметила, что Запад во главе с США игнорирует возможность дипломатического урегулирования острого кризиса на Украине и подталкивает киевский режим к дальнейшим силовым действиям, от которых в первую очередь страдают мирные граждане.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал три условия для передачи ВСУ танков Leclerc, об этом информировал телеканал «360».