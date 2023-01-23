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Ле Пен выступила против поставок странами НАТО тяжелых танков Украине

Армия
Ле Пен выступила против поставок странами НАТО тяжелых танков Украине

Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предупредила об огромном риске для дела мира из-за поставок западных танков Украине.

Она сообщила в интервью телеканалу BFMTV, что критично относится к идее предоставить украинским националистам тяжелую бронетехнику стандартов НАТО, в том числе французские танки Leclerc.

«Я считаю, что это может усугубить конфликт... Разве поставками тяжелых вооружений мы не интернационализируем конфликт, что является большой опасностью? Это огромный риск», — заявила политик.

Ле Пен отметила, что Запад во главе с США игнорирует возможность дипломатического урегулирования острого кризиса на Украине и подталкивает киевский режим к дальнейшим силовым действиям, от которых в первую очередь страдают мирные граждане.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал три условия для передачи ВСУ танков Leclerc, об этом информировал телеканал «360».
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