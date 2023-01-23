Глава СК России Бастрыкин взял на контроль дело о банкротстве СНТ под Волгоградом

Следователи регионального управления Следственного комитета России проводят процессуальную проверку по информации о нарушении прав дачников в Волгоградской области.
О ее ходе распорядился докладывать председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщает сетевое издание «МК в Волгограде».
Как следует из сообщений в местных СМИ, владельцы дачных участков встревожены банкротством СНТ «Строитель». Дачники полагают, что новый председатель, которого они не выбирали, а он был им навязан, не заинтересован в соблюдении их прав.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Продолжается проверка, результатов которой ждет глава Следственного комитета России.