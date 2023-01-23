«Украина — агрессор»: жительница Сум высказала свое мнение о киевском режиме

Видео, на котором корреспондент пытается вытрясти из женщины ответы, появилось в Сети. По поведению жительницы видно, что беседа с журналисткой не доставляет ей удовольствие. Женщина не раз повторила, что находится вне политики и явно дала понять, что отвечать на вопросы собеседницы не хочет.