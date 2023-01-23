«Украина — агрессор»: жительница Сум высказала свое мнение о киевском режиме

Язвительная журналистка провокационными вопросами вытащила из жительницы Сум правдивое мнение об Украине и киевском режиме.
Видео, на котором корреспондент пытается вытрясти из женщины ответы, появилось в Сети. По поведению жительницы видно, что беседа с журналисткой не доставляет ей удовольствие. Женщина не раз повторила, что находится вне политики и явно дала понять, что отвечать на вопросы собеседницы не хочет.
Однако провокационные вопросы «кто агрессор?» и «кто виноват?» вынудили женщину высказаться.
«Украина. В 2014 году против своих людей», — ответила собеседница.
Корреспондент пыталась вывести женщину на более откровенный разговор. Она прямо спросила, считает ли собеседница, что Украина напала сама на себя. Местная жительница ответила положительно, аргументировав это тем, что на Донбассе свои люди.