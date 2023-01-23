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Политолог Веселовский предупредил США о рисках передачи ракет ATACMS на Украину

Армия
Политолог Веселовский предупредил США о рисках передачи ракет ATACMS на Украину

Если США поставят Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму, груз с ними будет уничтожен еще на подступах к Украине, считает политолог Сергей Веселовский.

Тему передачи Украине ракет затронул председатель комитета по международным отношениям палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол. В беседе с «Крым 24» обозреватель Сергей Веселовский отметил, что даже если ATACMS и отправятся на Украину, то их еще на подступах уничтожат ВС РФ. Кроме того, нет гарантий, что идею Маккола поддержит Пентагон.

«Американцы все-таки включают иногда мозги и понимают, что грозит и чем чревато предоставление таких видов вооружения», — считает эксперт.

Веселовский напомнил, что НАТО уже не так охотно поставляет оружие ВСУ, что показала недавняя встреча на базе Рамштайн. Там союзники так и не договорились об отправке Украине танков, чем взбесили США, передает телеканал «360».
Украина Веселовский сша
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