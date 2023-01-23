Политолог Веселовский предупредил США о рисках передачи ракет ATACMS на Украину

Тему передачи Украине ракет затронул председатель комитета по международным отношениям палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол. В беседе с «Крым 24» обозреватель Сергей Веселовский отметил, что даже если ATACMS и отправятся на Украину, то их еще на подступах уничтожат ВС РФ. Кроме того, нет гарантий, что идею Маккола поддержит Пентагон.