Жители сирийской Ракки выступили против проамериканских группировок

В пятницу, 22 января, толпы сирийцев смогли вытеснить отряды СДС, дислоцированные в районе кольцевой развязки Даллах в Ракке, и сожгли пост боевиков рядом с городским судом. В ответ на это радикалы вновь использовали тактику запугивания: ввели в населенный пункт дополнительные вооруженные подкрепления, вынудили ряд магазинов закрыться и начали перекрывать дороги из пригородов. Запрет на перемещение граждан был введен для того, чтобы проживающие там сирийцы не смогли присоединиться к демонстрациям.