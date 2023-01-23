Жители сирийской Ракки выступили против проамериканских группировок

Массовые демонстрации стали реакцией на злонамеренные действия радикалов.
Сотни жителей города Ракка Сирийской Арабской Республики (САР) вышли на улицы с акциями протеста против преступлений проамериканских группировок. Это спровоцировало беспорядки и введение комендантского часа, сообщает информационное агентство SANA.
Граждане выступили с осуждением действий курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС), которые убили женщину с ребенком в районе Аль-Машалаб. При этом командование группировки оставило злоумышленников безнаказанными.
В пятницу, 22 января, толпы сирийцев смогли вытеснить отряды СДС, дислоцированные в районе кольцевой развязки Даллах в Ракке, и сожгли пост боевиков рядом с городским судом. В ответ на это радикалы вновь использовали тактику запугивания: ввели в населенный пункт дополнительные вооруженные подкрепления, вынудили ряд магазинов закрыться и начали перекрывать дороги из пригородов. Запрет на перемещение граждан был введен для того, чтобы проживающие там сирийцы не смогли присоединиться к демонстрациям.
Протесты против проамериканских группировок в этой части САР не редкость. Курдские формирования все еще незаконно удерживают обширные регионы, в том числе территории, где располагается большая часть нефтегазовых месторождений страны. Они не дают официальному Дамаску доступа к жизненно важным ресурсам, а вместо этого сами расхищают природные богатства Сирии и контрабандой вывозят их за пределы государства.