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Жители сирийской Ракки выступили против проамериканских группировок

Весь мир
Жители сирийской Ракки выступили против проамериканских группировок

Массовые демонстрации стали реакцией на злонамеренные действия радикалов.

Сотни жителей города Ракка Сирийской Арабской Республики (САР) вышли на улицы с акциями протеста против преступлений проамериканских группировок. Это спровоцировало беспорядки и введение комендантского часа, сообщает информационное агентство SANA.

Граждане выступили с осуждением действий курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС), которые убили женщину с ребенком в районе Аль-Машалаб. При этом командование группировки оставило злоумышленников безнаказанными.

В пятницу, 22 января, толпы сирийцев смогли вытеснить отряды СДС, дислоцированные в районе кольцевой развязки Даллах в Ракке, и сожгли пост боевиков рядом с городским судом. В ответ на это радикалы вновь использовали тактику запугивания: ввели в населенный пункт дополнительные вооруженные подкрепления, вынудили ряд магазинов закрыться и начали перекрывать дороги из пригородов. Запрет на перемещение граждан был введен для того, чтобы проживающие там сирийцы не смогли присоединиться к демонстрациям.

Протесты против проамериканских группировок в этой части САР не редкость. Курдские формирования все еще незаконно удерживают обширные регионы, в том числе территории, где располагается большая часть нефтегазовых месторождений страны. Они не дают официальному Дамаску доступа к жизненно важным ресурсам, а вместо этого сами расхищают природные богатства Сирии и контрабандой вывозят их за пределы государства.
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