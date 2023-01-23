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Карло Анчелотти подарил фанату «Реала» использованную жвачку

Спорт
Карло Анчелотти подарил фанату «Реала» использованную жвачку

Главный тренер испанского футбольного клуба «Реал» Карло Анчелотти выполнил странную просьбу болельщика.

После того, как «Реал» в матче 18-го тура чемпионата Испании в гостях со счетом 2:0 победил «Атлетик Бильбао», один из болельщиков обратился к Анчелотти с оригинальной просьбой, сообщает «Утро Ньюс».

Как можно разобрать на опубликованном в соцсети видео, он попросил подарить ему использованную жевательную резинку, которая помогла одержать любимому клубу важную победу. Анчелотти удовлетворил желание фаната.
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