Карло Анчелотти подарил фанату «Реала» использованную жвачку

Главный тренер испанского футбольного клуба «Реал» Карло Анчелотти выполнил странную просьбу болельщика.
После того, как «Реал» в матче 18-го тура чемпионата Испании в гостях со счетом 2:0 победил «Атлетик Бильбао», один из болельщиков обратился к Анчелотти с оригинальной просьбой, сообщает «Утро Ньюс».
Как можно разобрать на опубликованном в соцсети видео, он попросил подарить ему использованную жевательную резинку, которая помогла одержать любимому клубу важную победу. Анчелотти удовлетворил желание фаната.