Россия может ответить Японии на санкции с помощью прекращения экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с Сахалина, пишет The Japan Times.
Страна восходящего солнца присоединилась к антироссийским санкциям в 2022 году. Однако у Токио есть одно слабое место, по которому может ударить Москва — российский СПГ, цитирует автора статьи «ПолитРоссия».
В то время, как компании из США и Британии ExxonMobil и Shell отказались от своих долей в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», Япония никуда не ушла. Следовательно, Россия может ответить на рестрикции прекращением экспорта.
Япония в августе прошлого года увеличила импорт голубого топлива из России на 211%, а импорт нефти при этом упал на 20%. Однако, при всем при этом, власти страны сообщили, что намерены продолжать оказывать санкционное давление на Кремль.