Учитель математики избил ремнем бросавшихся стульями школьников на Кубани

Инцидент произошел в городе Усть-Лабинск. По данным источника, педагог заметил, что дети бросаются стульями, и сделал замечание. В ответ на это мальчики дали ему ремень и предложили наказать. Недолго думая, педагог согласился и поспешил провести сеанс экзекуции.