Учитель математики избил ремнем бросавшихся стульями школьников на Кубани

На Кубани стражи порядка начали проверку по факту избиения двух школьников учителем математики на глазах у одноклассников. Для публичной экзекуции педагог использовал ремень, передает источник ФАН в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в городе Усть-Лабинск. По данным источника, педагог заметил, что дети бросаются стульями, и сделал замечание. В ответ на это мальчики дали ему ремень и предложили наказать. Недолго думая, педагог согласился и поспешил провести сеанс экзекуции.
После этого в управлении образования местной администрации было принято решение уволить преподавателя. Также сообщается, что родители пострадавших детей отказались писать заявление на «обидчика».