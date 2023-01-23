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Учитель математики избил ремнем бросавшихся стульями школьников на Кубани

Происшествия
Учитель математики избил ремнем бросавшихся стульями школьников на Кубани

На Кубани стражи порядка начали проверку по факту избиения двух школьников учителем математики на глазах у одноклассников. Для публичной экзекуции педагог использовал ремень, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в городе Усть-Лабинск. По данным источника, педагог заметил, что дети бросаются стульями, и сделал замечание. В ответ на это мальчики дали ему ремень и предложили наказать. Недолго думая, педагог согласился и поспешил провести сеанс экзекуции.

После этого в управлении образования местной администрации было принято решение уволить преподавателя. Также сообщается, что родители пострадавших детей отказались писать заявление на «обидчика».
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