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Экс-глава МИД Польши Сикорский: Варшава размышляла о разделе Украины в начале СВО

Политика
Экс-глава МИД Польши Сикорский: Варшава размышляла о разделе Украины в начале СВО

Власти Польши в начале российской спецоперации допускали возможность раздела Украины. Об этом рассказал бывший министр иностранных дел европейской республики Радослав Сикорский.

По его словам, речь идет о первых десяти днях конфликта. Как отметил дипломат, тогда в Варшаве считали, что Украина, возможно, рухнет.

«Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, это могло бы быть по-разному», — сказал экс-глава польского МИД в эфире радиостанции Zet.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Как заявляли в Москве, кампания предполагает защиту людей от геноцида со стороны киевского режима.
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