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Женщина погибла во время пожара в аварийном доме в Волгограде

Происшествия

В аварийном доме на севере Волгограда возник пожар в доме, который был признан аварийным и подлежал расселению до 2026 года. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания.

Женщина погибла во время пожара в аварийном доме в Волгограде

На место происшествия выехал прокурор Тракторозаводского района города Олег Кабаков, сообщает сетевое издание «Волгоградская правда». Из восьми квартир двухэтажного дома люди фактически жили только в трех.

В результате пожара погибла 45-летняя женщина. Других жертв удалось избежать благодаря тому, что возвращавшийся с работы сосед увидел огонь и разбудил спящих жильцов. Уцелевших жителей сгоревшего дома эвакуировали в пункт временного размещения.
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