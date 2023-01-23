Женщина погибла во время пожара в аварийном доме в Волгограде

В аварийном доме на севере Волгограда возник пожар в доме, который был признан аварийным и подлежал расселению до 2026 года. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания.
На место происшествия выехал прокурор Тракторозаводского района города Олег Кабаков, сообщает сетевое издание «Волгоградская правда». Из восьми квартир двухэтажного дома люди фактически жили только в трех.
В результате пожара погибла 45-летняя женщина. Других жертв удалось избежать благодаря тому, что возвращавшийся с работы сосед увидел огонь и разбудил спящих жильцов. Уцелевших жителей сгоревшего дома эвакуировали в пункт временного размещения.