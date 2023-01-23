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Хазин высмеял проблемы Польши, отказавшейся от защиты СССР

Политика
Хазин высмеял проблемы Польши, отказавшейся от защиты СССР

Выпады Польши в сторону Советского Союза после его распада сравнимы с выстрелом в собственную ногу. Такой точки зрения придерживается экономист Михаил Хазин.

Он обратил внимание, что СССР после Второй мировой войны присоединил западные территории Белоруссии и Украины. При этом советское руководство признало немецкие земли, включая Данциг и Силезию, частью Польши.

Как отметил Хазин, именно добрая воля Москвы позволила республике расшириться на запад. Теперь Варшава столкнулась с проблемами, поскольку Германия хочет вернуть свое.

«Раньше этот раздел защищал Советский Союз. А теперь та же Польша объявила, что это был «агрессор», и по этой причине все, что он поддерживал, является неправильным. Иными словами, официальная политика Польши сегодня состоит в том, что то, что ей отдали Данциг и Силезию, является неправильным», — высмеял ситуацию Хазин.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий ранее раскритиковал Германию за отказ направить Украине танки Leopard. По информации Национальной службы новостей, Варшава готова создать военную коалицию в обход Берлина для передачи боевых машин Киеву.
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