Преступность и инфляция ударили по уровню одобрения президента Чили

Сантьяго, 23 января. Чилийские избиратели разочаровываются в президенте Габриэле Бориче, вступившего в должность в марте 2022 года, из-за роста инфляции и преступности. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным опроса Сadem, уровень одобрения умеренно-левой партии Борича «Социальная конвергенция» сократился вдвое с примерно 50% до 25% с момента вступления президента в должность. Многие чилийцы недовольны его управлением экономикой и политикой по борьбе с преступностью.
Кабинет молодого президента столкнулся с критикой из-за отсутствия опыта, а запланированная новая конституция была отвергнута подавляющим большинством избирателей.
По данным полиции Чили, которая является одной из самых стабильных стран в регионе, в 2022 году количество убийств выросло на 43%, а число похищений — на 77%. Это связано со всплеском организованной преступности и торговлей наркотиками.
В экономической сфере инфляция в прошлом году составила 13%. Это самый высокий показатель с 1991 года. Ожидается, что экономика крупнейшего производителя меди в мире станет единственной в Южной Америке, которая сократится в 2023 году.
Падающие рейтинги Борича представляют собой вызов для прогрессивного лидера и предупреждение для других левых в регионе.
«Большой урок для других левых, безусловно, заключается в том, что управлять сложнее, чем быть в оппозиции», — заявил представитель консалтинговой компании Teneo Николас Уотсон.