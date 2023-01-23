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Преступность и инфляция ударили по уровню одобрения президента Чили

Весь мир
Преступность и инфляция ударили по уровню одобрения президента Чили

Сантьяго, 23 января. Чилийские избиратели разочаровываются в президенте Габриэле Бориче, вступившего в должность в марте 2022 года, из-за роста инфляции и преступности. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным опроса Сadem, уровень одобрения умеренно-левой партии Борича «Социальная конвергенция» сократился вдвое с примерно 50% до 25% с момента вступления президента в должность. Многие чилийцы недовольны его управлением экономикой и политикой по борьбе с преступностью.

Кабинет молодого президента столкнулся с критикой из-за отсутствия опыта, а запланированная новая конституция была отвергнута подавляющим большинством избирателей.

По данным полиции Чили, которая является одной из самых стабильных стран в регионе, в 2022 году количество убийств выросло на 43%, а число похищений — на 77%. Это связано со всплеском организованной преступности и торговлей наркотиками.

В экономической сфере инфляция в прошлом году составила 13%. Это самый высокий показатель с 1991 года. Ожидается, что экономика крупнейшего производителя меди в мире станет единственной в Южной Америке, которая сократится в 2023 году.

Падающие рейтинги Борича представляют собой вызов для прогрессивного лидера и предупреждение для других левых в регионе.

«Большой урок для других левых, безусловно, заключается в том, что управлять сложнее, чем быть в оппозиции», — заявил представитель консалтинговой компании Teneo Николас Уотсон.
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