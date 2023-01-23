Суконкин рассказал, сколько времени потратят ВСУ на освоение французских танков Leclerc

По словам Суконкина, три-четыре месяца — это сроки не для мобилизованных украинцев, а для кадровых военных, знакомых с французским языком. Замена иностранных надписей на боевой машине также может занять не один месяц, поэтому в данном случае все зависит от отношения командования ВСУ к своим подчиненным.