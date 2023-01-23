Суконкин рассказал, сколько времени потратят ВСУ на освоение французских танков Leclerc

Солдатам ВСУ потребуется около трех-четырех месяцев для того, чтобы освоить управление и механику танков Leclerc французского производства. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал военный эксперт Алексей Суконкин.
По словам Суконкина, три-четыре месяца — это сроки не для мобилизованных украинцев, а для кадровых военных, знакомых с французским языком. Замена иностранных надписей на боевой машине также может занять не один месяц, поэтому в данном случае все зависит от отношения командования ВСУ к своим подчиненным.
«Если человек толковый, с опытом работы на советской технике типа украинских Т-64, понимает логику стрельбы из танка, то много времени не понадобится. Если как обезьяна с гранатой, если просто на убой, то (на обучение — Прим. ред.) хватит недели», — объяснил Суконкин.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что французские танки отличаются «чудовищно дорогой» электроникой, однако на испытаниях она выходила из строя после одного попадания бронебойного снаряда, заключил эксперт.