Сербского болельщика не пускали на Australian Open из-за схожего с российским флага

Охранник хотел конфисковать флаг Сербии у болельщика на Australian Open, приняв его за российский триколор. Соответствующую информацию представили журналисты Daily Mail. Судя по всему, инцидент произошел 23 января. В этот день свой матч четвертого круга проводил прославленный сербский теннисист Новак Джокович. В результате болельщик все же смог попасть на трибуны.