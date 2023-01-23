Сербского болельщика не пускали на Australian Open из-за схожего с российским флага

Болельщика из Сербии не пускали на матч Открытого чемпионата Австралии по теннису из-за его флага.
Охранник хотел конфисковать флаг Сербии у болельщика на Australian Open, приняв его за российский триколор. Соответствующую информацию представили журналисты Daily Mail. Судя по всему, инцидент произошел 23 января. В этот день свой матч четвертого круга проводил прославленный сербский теннисист Новак Джокович. В результате болельщик все же смог попасть на трибуны.
Организаторы Australian Open запретили проносить российскую атрибутику на матчи турнира. При этом теннисисты из РФ выступают в Мельбурне. Они играют под нейтральным флагом.