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Сербского болельщика не пускали на Australian Open из-за схожего с российским флага

Спорт
Сербского болельщика не пускали на Australian Open из-за схожего с российским флага

Болельщика из Сербии не пускали на матч Открытого чемпионата Австралии по теннису из-за его флага.

Охранник хотел конфисковать флаг Сербии у болельщика на Australian Open, приняв его за российский триколор. Соответствующую информацию представили журналисты Daily Mail. Судя по всему, инцидент произошел 23 января. В этот день свой матч четвертого круга проводил прославленный сербский теннисист Новак Джокович. В результате болельщик все же смог попасть на трибуны.

Организаторы Australian Open запретили проносить российскую атрибутику на матчи турнира. При этом теннисисты из РФ выступают в Мельбурне. Они играют под нейтральным флагом.
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