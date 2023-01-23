Проходившая мимо школы девушка с игрушечным ружьем напугала жителей Железногорска

В Железногорске проходившая мимо школы 19-летняя девушка с оружием в руках напугала местных жителей. Бдительные горожане обратились в полицию, однако ружье оказалось игрушечным. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Изначально очевидцы приняли гражданку за опасного мужчину. Прибывшие на место правоохранители доставили нарушительницу спокойствия в отделение полиции. Задержанная рассказала, что возвращалась из пункта выдачи интернет-заказов. Там она и получила муляж оружия для своей коллекции. Девушка отметила, что никого не хотела пугать.