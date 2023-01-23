Проходившая мимо школы девушка с игрушечным ружьем напугала жителей Железногорска

Изначально очевидцы приняли гражданку за опасного мужчину. Прибывшие на место правоохранители доставили нарушительницу спокойствия в отделение полиции. Задержанная рассказала, что возвращалась из пункта выдачи интернет-заказов. Там она и получила муляж оружия для своей коллекции. Девушка отметила, что никого не хотела пугать.