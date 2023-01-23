Экономические связи тоже надо оборвать: политолог Аркатов о высылке эстонского посла из РФ

Сегодня, 23 января, МИД РФ сообщил о решении понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией до уровня временных поверенных в делах. Это означает, что посла России в Таллине более не будет. В свою очередь, дипломату самой Эстонии необходимо покинуть территорию РФ не позднее 7 февраля.