Экономические связи тоже надо оборвать: политолог Аркатов о высылке эстонского посла из РФ

Высылка эстонского посла из России вполне логичный ответ на бесконечный поток русофобии и недружественных действий со стороны Таллина. Однако помимо дипломатии, стоит прибегнуть и к чисто экономическим инструментам, причем в отношении всех трех государств Прибалтики. Таким мнение в беседе с корреспондентом ФАН поделился политолог Иван Аркатов.
Сегодня, 23 января, МИД РФ сообщил о решении понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией до уровня временных поверенных в делах. Это означает, что посла России в Таллине более не будет. В свою очередь, дипломату самой Эстонии необходимо покинуть территорию РФ не позднее 7 февраля.
«Данная мера вполне логична и ожидаема. МИД нашей страны очень терпеливо относился ко всем выходкам эстонских лакеев вашингтонского обкома. Помимо дипломатических мер стоит подключить экономические рычаги. Поскольку уж очень хорошо мы относимся к тем, кто не чтит память наших общих предков, поливает грязью нашу страну и нашу историю, издевается над, проживающими в Эстонии русскоязычными и русскими», — рассказал эксперт.
Политолог отметил, что несмотря на значительно охлаждение межгосударственных отношений, экономические связи никто пока не разрывает. Ситуацию необходимо исправлять.
«Эстония продолжает поставлять в нашу страну свою продукцию. Мы так же, так или иначе, туда поставляем энергию, древесину и так далее. Не хотят они жить в адекватных соседских отношениях, пусть поживут в соответствии со своими враждебными действиями и риторикой. Аналогичных действий стоит удостоить Литву и Латвию», — подытожил эксперт.
В ответ власти Эстонии заявили, что посол РФ в республике должен покинуть Таллин одновременно с отъездом эстонского дипломата из Москвы.