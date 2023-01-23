В Самаре простились с легендарным врачом Виталием Луневым

Как пояснили в СОККД, скончался знаменитый самарский врач высшей категории, акушер-гинеколог Виталий Лунев, руководивший 19-м родильным отделением. Отмечается, что за время своей профессиональной деятельности он помог появиться на свет тысячам детей, сообщает PROGORODSAMARA.