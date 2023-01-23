В Самаре простились с легендарным врачом Виталием Луневым

В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере (СОККД) ИМ. В.П. Полякова сообщили печальную информацию.
Как пояснили в СОККД, скончался знаменитый самарский врач высшей категории, акушер-гинеколог Виталий Лунев, руководивший 19-м родильным отделением. Отмечается, что за время своей профессиональной деятельности он помог появиться на свет тысячам детей, сообщает PROGORODSAMARA.
Прощание с легендарным медиком состоялось 15 января. Коллеги и многочисленные самарцы в один голос называют Лунева настоящим профессионалом своего дела и выражают глубокие соболезнования родным и близким врача.