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В Самаре простились с легендарным врачом Виталием Луневым

Общество
В Самаре простились с легендарным врачом Виталием Луневым

В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере (СОККД) ИМ. В.П. Полякова сообщили печальную информацию.

Как пояснили в СОККД, скончался знаменитый самарский врач высшей категории, акушер-гинеколог Виталий Лунев, руководивший 19-м родильным отделением. Отмечается, что за время своей профессиональной деятельности он помог появиться на свет тысячам детей, сообщает PROGORODSAMARA.

Прощание с легендарным медиком состоялось 15 января. Коллеги и многочисленные самарцы в один голос называют Лунева настоящим профессионалом своего дела и выражают глубокие соболезнования родным и близким врача.
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