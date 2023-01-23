Наджиев поддержал решение Хабенского уволить критикующего Россию Назарова

Более того, певец уверен, что перед принятием такого непростого решения Хабенский проводил воспитательные беседы с Назаровым, но тот продолжал критиковать страну вместе со своей супругой Ольгой Васильевой. По мнению Наджиева, директор МХТ имени Чехова поступил правильно и его не в чем винить.