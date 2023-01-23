Наджиев поддержал решение Хабенского уволить критикующего Россию Назарова

Певец Игорь Наджиев поддержал решение директора Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константина Хабенского уволить актера Дмитрия Назарова, который открыто критиковал Россию.
Сбежавшие из страны артисты выступили с критикой в адрес Хабенского после увольнения Назарова. Например, актер Алексей Панин вовсе открыто стал оскорблять директора театра. Наджиев считает культурное учреждение сложным и большим организмом, а отношения между руководством и подчиненными довольно сложными.
«Константин Хабенский поступил так, как считал нужным. И его решение — это решение в первую очередь не актера, а руководителя государственного театра», — заявил Наджиев изданию «Народные Новости».
Более того, певец уверен, что перед принятием такого непростого решения Хабенский проводил воспитательные беседы с Назаровым, но тот продолжал критиковать страну вместе со своей супругой Ольгой Васильевой. По мнению Наджиева, директор МХТ имени Чехова поступил правильно и его не в чем винить.