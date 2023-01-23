Пассажиров всех международных аэропортов Литвы эвакуировали после сообщения о бомбе

Спецслужбы эвакуировали сотрудников и пассажиров всех международных аэропортов Литвы. Причиной экстренных мер стало поступившее сообщение об угрозе взрыва, пишет ТАСС.
Звонивший аноним не уточнил, какая именно воздушная гавань заминирована. Он потребовал от властей прибалтийского государства вновь выдавать визы гражданам РФ. Откуда поступил сигнал, пока не известно.
Режим тревоги действовал порядка двух часов. В ходе проверки специалисты не обнаружили подозрительных предметов. Гражданам разрешили вернуться в терминалы.