Нынешний глава Белого дома собрал в своей персоне всевозможные негативные качества, являясь самым бездарным руководителем государства, пришедшим к власти при помощи фальсификаций на выборах. Таким мнением с редакцией ФАН поделился депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.
Джеффри Янг, претендующий на пост губернатора штата Кентукки, полагает, что уход президента Джо Байдена решит все мировые проблемы. Политик заявил об этом в личном Twitter-аккаунте.
Депутат Виталий Милонов выразил недовольство морально-этическими характеристиками американского лидера. Он раскритиковал его за нежелание понравиться населению планеты, поскольку принял факт неизбежного фатального исхода.
«Я думаю, что Байден умудрился собрать все отрицательные качества, какие только могут быть. У предыдущих президентов имелись как позитивные, так и негативные стороны. Если говорить про этого человека, впадающего в маразм пенсионера, то я не могу назвать никаких положительных сторон. Он мог бы что-то продемонстрировать миру, но ему наплевать, потому что у него нет будущего и он скоро умрет. Вся глобальная катастрофа его не касается», — отметил эксперт.
Народный избранник обратил внимание на нечистоплотность избирательной кампании руководителя Соединенных Штатов. Американский политик занял кресло в Овальном кабинете несправедливо.
«Я уверен, что Байден — самый бездарный президент, пришедший в результате манипуляций и фальсификаций на выборах, заблокировав Трампа как конкурента неправовым путем. Чем быстрее этот старикан уйдет, тем лучше для самих США», — подчеркнул Милонов.
Депутат выразил понимание неизбежной кончины руководителя Белого дома. Однако проявил милосердие и поделился мнением, что оптимальным вариантом стал бы уход с поста.
«Я, конечно, желаю ему (Байдену. — Прим. ФАН) прожить еще какое-то время, хотя природу не обмануть, и колокольчики от женщины с косой уже звонят вовсю. Пускай проживет остаток дней в мире на пенсии, попивая чай с молочком», — резюмировал народный избранник.
Ранее полковник Сергей Хатылев заявил, что Россия имеет право применить ядерное оружие в случае угрозы своей безопасности со стороны Украины при поддержке Вашингтона. Такой вариант имеется в официальной доктрине РФ.