Politico: кредиты Евросоюза доведут Украину до экономической катастрофы

Но они не стали сообщать, что этот инструмент оказывает дополнительное давление на экономику Украины. Аналитики добавили, что практически разоренному государства нужны не кредиты, а долговая сделка. Последняя должна включать в себя реструктуризацию долга, а также перевод десятков миллиардов евро в виде безвозмездных грантов.