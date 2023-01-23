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Politico: кредиты Евросоюза доведут Украину до экономической катастрофы

Экономика
Politico: кредиты Евросоюза доведут Украину до экономической катастрофы

Выданные Евросоюзом займы могут привести Украину к кризису суверенного долга, сообщает издание Politico.

Журналисты портала напомнили, что лидеры европейских государств не стеснялись рассказывать СМИ о многочисленных кредитах, предоставленных киевскому режиму. Их общий размер в 2023 году составляет 18 млрд евро.

Но они не стали сообщать, что этот инструмент оказывает дополнительное давление на экономику Украины. Аналитики добавили, что практически разоренному государства нужны не кредиты, а долговая сделка. Последняя должна включать в себя реструктуризацию долга, а также перевод десятков миллиардов евро в виде безвозмездных грантов.

Кроме того, Киеву скоро придется запустить печатный станок для финансирования ежедневных коммунальных услуг. Именно это и приведет к экономической катастрофе в стране.
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