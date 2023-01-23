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Власти России пересмотрели планы по строительству автотрасс на ближайшие пять лет

Экономика
Власти России пересмотрели планы по строительству автотрасс на ближайшие пять лет

Строительство дорог из плана дорожной деятельности будет перенесено на более поздние сроки. Соответствующие коррективы в план внесли в Минтрансе. При этом сообщается, что уже начатые стройки будут закончены, пишет «Коммерсантъ».

План дорожной деятельности на 2023–2027 годы – это список объектов на федеральных и региональных дорогах, которые имеют наиболее значимые для экономики роли. Причиной пересмотра плана стало то, что часть проектов осталась без финансирования.

Другие объекты ранее, напротив, получили финансирования больше, чем было необходимо. Чиновники сообщили, что соответствующие решения принимаются с поправкой на переформатирование всей экономики.
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