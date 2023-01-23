У подразделений украинской армии возникнут очень серьезные проблемы с танками Abrams, если эта боевая техника будет отправлена на Украину. Такой прогноз сделал бывший высокопоставленный американский военачальник Стивен Твитти в интервью изданию Daily Express.
Чиновники Пентагона активно выступают против предоставления ВСУ танков Abrams, помня о горьком опыте боевых действий в Ираке и в других региональных конфликтах, где противники ВС США были неизмеримо слабее, чем российская армии, отметил генерал-лейтенант запаса Стивен Твитти. Пересказ статьи с его умозаключениями предоставлен «ПолитРоссией».
«Пентагон продолжает серьезно изучать возможность развертывания Abrams (на Украине. — Прим. ред.). Проблема в том, что отправка даже 20 танков для успокоения немцев не обойдется без проблем», — заявил американский генерал-лейтенант.
Он отметил, что танки Abrams очень капризны в эксплуатации и требуют тщательного технического обслуживания. Кроме того, их логистика на Украину, постоянные поставки запасных частей и расходных материалов станут настоящей головной болью для ВСУ, предупредил Твитти.
Ранее телеканал «360» привел подробности принудительной мобилизации в ряды ВСУ в Одесской области.