Американский генерал Твитти: ВСУ ждут большие проблемы в случае получения танков Abrams

Чиновники Пентагона активно выступают против предоставления ВСУ танков Abrams, помня о горьком опыте боевых действий в Ираке и в других региональных конфликтах, где противники ВС США были неизмеримо слабее, чем российская армии, отметил генерал-лейтенант запаса Стивен Твитти. Пересказ статьи с его умозаключениями предоставлен «ПолитРоссией».