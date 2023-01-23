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Пользователи Twitter раскритиковали Бориса Джонсона за выходку с ракетой NLAW на Украине

Армия
Пользователи Twitter раскритиковали Бориса Джонсона за выходку с ракетой NLAW на Украине

Экс премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Украину и опять вызвал дискуссию в соцсетях. На этот раз политик оставил автограф на ракете ВСУ.

Во время экскурсии в Киевской области Джонсону предположили подписать своими инициалами одну из шведско-британских ракет NLAW и тот с удовольствием это сделал на камеру. В Twitter его обвинили в дешевом пиаре и отвратительным поведении.

«Для образованного человека он слишком часто поступает глупо», — поддержал претензии пользователь z1.

Другие читатели отметили, что Джонсон похоже не отдает себе отчета в том, что ВСУ используют подписанную им ракету для убийства, возможно выстрелив в жилой дом.

Ранее экс-глава британского правительства снова попытался залезть в карман сограждан и объявил сбор средств на закупку медикаментов для украинских солдат, передает телеканал «360».
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