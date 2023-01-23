Психолог Наумова дала советы россиянам для преодоления апатии

Как пишет издание Pravda.Ru, в состоянии апатии затормаживается умственная активность. По словам эксперта, чтобы активизироваться, следует подвигаться. Обычно в таком состоянии люди производят мало движений, долго лежат и спят. Нужно сделать зарядку, заняться каким-то делом, посоветовала специалист.