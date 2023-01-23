Психолог Наумова дала советы россиянам для преодоления апатии

Человек, впадающий в состояние апатии, чтобы вернуться в норму, должен начать больше двигаться. Об этом рассказала психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.
Как пишет издание Pravda.Ru, в состоянии апатии затормаживается умственная активность. По словам эксперта, чтобы активизироваться, следует подвигаться. Обычно в таком состоянии люди производят мало движений, долго лежат и спят. Нужно сделать зарядку, заняться каким-то делом, посоветовала специалист.
Апатией чаще страдают недовольные собой, собственной жизнью либо работой граждане. Однако, если апатия появляется без причин, то надо сходить к эндокринологу и проверить гормональный фон, отметила психолог.
Чтобы преодолеть апатичное состояние, нужно сделать точный распорядок дня, практиковать утреннюю гимнастику, заниматься спортом, фитнесом, плаванием, ходить на интересные мероприятия, заниматься чтением книг, просмотром фильмов и встречаться с друзьями в свободное время, порекомендовала Наумова.