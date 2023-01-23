Жители Омской области жалуются на опасную свалку

Депутат Заксобрания Омской области Константин Ткачев подтвердил обоснованность претензий жителей Знаменского.
Как отметил Ткачев, во время недавней поездки на место инцидента, он своими глазами убедился, что машины местной продуктовой сети незаконно вываливают мусор рядом с истоком реки Кардинка, из которой жители берут воду, сообщает omsk.mk.ru.
По словам Ткачева, если региональные власти, включая губернатора и министерство экологии, не предпримут оперативных мер реагирования на это безобразие, он обратится в генпрокуратуру.