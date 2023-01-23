Malijet: президент Мали Ассими Гоита избрал правильный курс развития Вооруженных сил республики

Бамако, 23 января. Сотрудники информационного агентства Malijet опубликовали статью, в которой отметили успехи Вооруженных сил Мали (FAMa) под командованием главы государства Ассими Гоита.
Журналисты издания подчеркнули, что видение действующего президента республики по поводу ситуации с безопасностью радикально отличается от его предшественников. Политик оперативно решает проблемы граждан и неоднократно подтверждал действиями приверженность курсу на восстановление мира в стране.
Сотрудники агентства отметили, что FAMa провели серию контртеррористических операций в 2022 году. Они ликвидировали множество террористов, уничтожили их лагеря, а также конфисковали большое количество техники, оружия и боеприпасов у бандформирований.
Подобные успехи стали возможны после начала плодотворного сотрудничества Москвы и Бамако. Российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучили личный состав Вооруженных сил Мали. Благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов армия республики стала одной из лучших на Черном континенте.
По информации новостного портала, Ассими Гоита заботится и о благополучии семей военнослужащих. Глава республики выделил шесть миллиардов франков КФА родственникам погибших бойцов и инициировал строительство 4000 домов для солдат.
Кроме того, лидер государства активно развивает дружественные отношения между Бамако и Москвой. В рамках военно-технического сотрудничества Россия передала FAMa шесть боевых самолетов и два вертолета.