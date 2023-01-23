Политолог Митич назвал «франко-германское предложение» по Косово опасной ловушкой для Сербии

Запад не заинтересован в урегулировании конфликта между Белградом и Приштиной, а все так называемые планы мирного урегулирования являются уловками, чтобы заставить Сербию признать независимость Косова. Об этом в интервью специальному корреспонденту международной редакции ФАН заявил доктор наук, научный сотрудник Института международной политики и мировой экономики Александр Митич.
По его мнению, последняя инициатива по урегулированию ситуации вокруг Косова, которую в конце ноября прошлого года выдвинули представители Франции и Германии, фактически требует от властей Сербии встать на путь официального признания Приштины. Таким образом Запад пытается оправдать собственную агрессию против сербского народа.
«Речь идет о давно приготовленной и срежиссированной кампании, которую Запад — ЕС и НАТО под руководством США — проводит с ключевой целью оправдания преступления против Сербии и сербского народа в 1999-м во время агрессии НАТО в ходе скоординированного провозглашения «независимости» Косово. И тогда, как и сейчас, Запад и косовские албанцы координировали все акции — включая насилие и разные формы гибридной войны — чтобы заставить Сербию отречься от Косово», — уверен политолог.
Суть «франко-германского» предложения состоит в том, что Белград не будет препятствовать вступлению Косово в международные организации — например в ООН — при этом не признавая независимость края на официальном уровне. Митич предупреждает, что этот шаг является дипломатической ловушкой, конечная цель которой — окончательное отторжение Косова от Сербии.
«В этой фазе, ключевое давление на Белград оказывается с тем, чтобы Сербия приняла так называемое «франко-немецкое предложение». Основная цель этого плана — чтобы Сербия закрывала глаза, когда «независимое Косово» на международном уровне воспринимается как отдельный от нашей страны энтитет. Это увертюра к дальнейшим шагам, которые касаются членства Косово в ООН и, в крайней инстанции, самого признания «независимого Косово».
По сути, для Запада в данный момент важнее всего, чтобы Сербия начала переговоры в новом формате, на основе новой платформы. Однако это очень опасная ловушка. До недавнего момента было ясно, что очень трудно выйти из формата переговоров, у которых есть заранее определенная цель — а не компромисс — и в которых посредниками выступают те, кто крайне про-албански и анти-сербски расположены. Это западные посредники. Так было и во время плана Ахтисаари, и во время переговоров, которые закончились подписанием Брюссельских соглашений», — указывает он.
Политолог отметил, что США и ЕС фактически выдвинули сербским властям ультиматум, заставляя выбирать сторону в конфликте между Россией и Западом. На Белград осуществляется беспрецедентное давление на политическом и экономическом уровнях, а также за счет постоянной эскалации напряженности со стороны представителей косовских албанцев.
Тем не менее, он уверен, что у Сербии есть возможности для маневра и президенту Александру Вучичу не следует поддаваться угрозам и идти на сдачу национальных интересов.
«Совершенно точно, что перед Белградом стоит целый ряд очень конкретных угроз Запада. Однако западные угрозы не должны быть оправданием для принятия какого-либо шага или соглашения, которые бы дополнительно разрушали и без того исключительно трудную позицию Сербии. У Сербии и сейчас есть достаточно пространства для маневра на международном уровне, прежде всего я имею ввиду то, что большая часть стран ООН не признает «независимое Косово», и Белград располагает ключевой поддержкой России и Китая», — подытожил Митич.
Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич отказался сидеть в общем кругу участников конференции по Балканам в рамках саммита Всемирного экономического форума в Давосе. Сербский лидер сел отдельно во втором ряду, несмотря на то, что организаторы мероприятия трижды попросили его занять место первом ряду.