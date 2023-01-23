Политолог Митич назвал «франко-германское предложение» по Косово опасной ловушкой для Сербии

Суть «франко-германского» предложения состоит в том, что Белград не будет препятствовать вступлению Косово в международные организации — например в ООН — при этом не признавая независимость края на официальном уровне. Митич предупреждает, что этот шаг является дипломатической ловушкой, конечная цель которой — окончательное отторжение Косова от Сербии.