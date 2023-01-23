Моравецкий назвал ненужным согласие ФРГ для передачи Украине танков Leopard

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий снова заявил о возможности передачи Украине немецких танков Leopard 2 и без согласия Германии как страны-производителя.
В воскресенье немецкий МИД сообщил, что страна готова положительно ответить на запросы на поставки танков Украине, если таковые будут.
«Мы попросим такого согласия, но это как раз второстепенная тема», — высказался польский премьер.
Ранее польский политик подчеркивал, что согласие Германии в этом вопросе играет второстепенную роль. Польша также заявляла о готовности к передаче Украине танков Leopard из запасов своей армии.
При этом недавно собравшаяся на базе Рамшайн контактная группа НАТО так и не договорилась о поставках танков и тяжелого оружия, передает телеканал «360».