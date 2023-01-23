Авиасообщение между Нижним Новгородом и Минском могут запустить в марте

В минтрансе Нижегородской области оценили перспективы возобновления прямого авиасообщения между Нижним Новгородом и Минском.
Известно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно обсуждал с президента Белоруссии Александром Лукашенко (последний раз еще в мае 2022 года) возобновление прямых авиарейсов между Нижним Новгородом и Минском, сообщает nnovpost.ru.
Теперь, по данным регионального минтранса, между российской и белорусской сторонами достигнута предварительная договоренность о том, что это может произойти уже в марте текущего года.